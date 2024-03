Agência Brasil Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do governo Lula

O governo federal vai fazer uso de inteligência artificial (IA) no pente-fino do Bolsa Família . O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias , nesta terça-feira (19). De acordo com o responsável pela pasta, atualmente, cerca de 2% das famílias recebem o benefício e não atendem o critério. A meta do governo federal é atingir 100% de eficiência do programa, atendendo exclusivamente às pessoas que tenham o direito.

“A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é de alguma forma não está cumprindo a regra e está recebendo”, informou Dias.

O ministro fez o anúncio durante o lançamento do plano anual da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e Cadúnico. O plano, que tem a função de prevenir fraudes e aperfeiçoar a fiscalização, apresenta cinco diretrizes. São elas:

- Não criminalização da pobreza;

- Evolução do cruzamento de dados e ampliação das bases;

- Ações estruturantes de combate a fraudes, inclusive cibernéticas;

- Estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos estados e municípios;

- Transparência e comunicação com a sociedade.





Por fim, Dias ainda ressaltou a necessidade de evitar fraudes através da prevenção. "Não esperar primeiro ter a fraude para depois descobrir. Nós queremos evitar antes do primeiro pagamento. Essa que é a eficiência que queremos alcançar no Cadastro Único e, ainda, em todos os sistemas de proteção social, proteção especializada, que tem no Brasil", declarou o ministro.

"Há uma rede federal de fiscalização do Bolsa Família e quem se atrever a fraudar vai pagar”, acrescentou.

