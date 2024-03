Ricardo Stuckert Anúncio do túnel entre Santos e Guarujá aconteceu no evento de celebração dos 132 anos do porto de Santos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), abriram nesta quarta-feira (13) uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre o túnel Santos-Guarujá.

A obra, uma das principais do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) , custará R$ 5,8 bilhões - as despesas serão dividas igualmente entre o governo federal e o Estado de São Paulo. A construção deve gerar cerca de 5 mil empregos, segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos.

Ao lado do ministro Silvio Costa, o governador Tarcísio de Freitas exaltou a parceria com o governo federal. "Estamos fazendo história, Silvio. Governos que eventualmente não tem o mesmo direcionamento ideológico vão trabalhar juntos em prol do cidadão. A disputa a gente deixa para a eleição, agora é a hora da gente trabalhar junto", declarou.

Em tom de agradecimento, Silvio Costa retribuiu os elogios. "Sob orientação do presidente Lula e do ministro Rui Costa, desde o primeiro momento, a gente procurou cultivar o diálogo, visando a construção coletiva. Até porque eu digo sempre que as diferenças constroem as convergências, e é preciso que a gente pense muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições", comentou.





A consulta pública visa colher contribuições, sugestões e dicas da população geral sobre o túnel. Ela foi aberta nesta quarta-feira e o seu prazo se encerra daqui a 45 dias.

Obra deve ir a leilão até 2025

De acordo com Tarcísio de Freitas, a previsão é de que a obra vá a leilão entre o final deste ano e o começo de 2025. A construção do túnel será feita em parceria com o setor privado, que contará com aportes do governo do estado e da União.

"Existe toda a possibilidade de a gente fazer esse leilão no final desse ano, mais tardar até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Acho que vai andar bem, estamos animados e vamos correr com o tempo para poder estruturar esse processo o mais rápido possível. Se for possível fazer o leilão no final desse ano ainda, a gente fará", declarou Tarcísio.

O governador ainda afirmou que a obra terá duranção de, no máximo, cinco anos. "Assinou o contrato, nós temos marcos de entrega de obra e para cada marco de entrega de obra tem um aporte governamental que a gente está dividindo, o governo do estado de São Paulo, governo federal", explicou o governador.