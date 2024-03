Ricardo Stuckert/Divulgação Lula falou sobre as eleições na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta quarta-feira (6), que as eleições na Venezuela foram marcadas para 28 de julho . Em entrevista, o chefe do Executivo afirmou que "não se pode colocar em dúvidas" a integridade do pleito antes de a população ir às urnas. Assim, o petista disse que Nicolás Maduro , mandatário venezuelano, merece "presunção de inocência".



"O que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se elas foram democráticas ou não. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes de as eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de que vai prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições", declarou Lula, que se reuniu o presidente do governo da Espanha , Pedro Sánchez .

A transparência das eleições na Venezuela passou a ser questionada após a prisão da principal opositora de Maduro, María Corina Machado — ela foi detida por "traição à pátria". Em janeiro, Corina se tornou inelegível em decisão tomada pela Suprema Corte do país.

"Eu fui impedido de concorrer em 2018. Em vez de ficar chorando, eu indiquei outro candidato", disse Lula ao lado de Sánchez, se referindo a Fernando Haddad, seu atual ministro da Fazenda, que foi derrotado.

Lula e Maduro, vale recordar, se reuniram no Caribe, na última sexta-feira (1º). Historicamente, o presidente e seu partido têm respeitado os resultados das eleições no país.

Reunião com governo da Espanha



Lula recebeu Sánchez no Palácio do Planalto para uma reunião bilateral. Ambos assinaram termos de cooperação em diversas áreas, como de telecomunicações, infraestrutura, ciência e tecnologia.