Divulgação Ricardo Nunes, Paulo Frange e Baleia Rossi

Ricardo Nunes (MDB) ganhou um reforço e tanto para a sua pré-campanha à reeleição. Na noite dessa segunda-feira (4/3), Paulo Frange, que está no sétimo mandato na Câmara Municipal, se filiou ao partido do prefeito de São Paulo. Com o médico, que passou quase três décadas no PTB, migraram para o MDB mais de 500 novos filiados. Nunes participou do ato, que reuniu ceca de 600 pessoas no Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, no centro da capital.

A ficha de filiação de Frange foi abonada pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente das Executivas Nacional e Estadual do MDB e coordenador-geral da campanha à reeleição de Nunes. Durante o evento, o médico e vereador de 71 anos, que teve 17,9 mil votos na eleição de 2020, entregou a Enrico Misasi, que comanda o MDB Municipal de São Paulo, mais de 500 novas fichas de filiação à sigla, com a promessa de, dentro dos próximos dias, fazer a entrega de mais um lote de novas inscrições ao partido.

“Meu primeiro mandato de vereador foi pelo PDT. Do segundo em diante, pelo PTB. Foram quase 30 anos num único partido, o 14. Agora, sou 15. É um passo à frente que estou dando na minha vida política. E estou muito satisfeito em me filiar à sigla do prefeito Ricardo Nunes, que trabalha incansavelmente por uma cidade melhor. Hoje, entendo melhor porque o País nunca foi governado sem o MDB - grande em estrutura, em representatividade e em ideais”, considerou Frange.

Em seu pronunciamento, Nunes lembrou da origem humilde e da época em que foi vereador ao lado de Frange e do quanto admira o médico por suas bandeiras, pela sensibilidade em servir e pela habilidade de comando, unindo e não dividindo:

“Fazer aquilo que acreditamos e ajudar a melhorar a vida das pessoas não é fácil. As cobranças e os desafios são enormes. Fui vereador ao lado de Frange por oito anos e aprendi muito disso com ele. Lutamos juntos, na mesma trincheira, por muito tempo. Agora, somos da mesma família. Temos o mesmo sobrenome, o mesmo partido, onde estou desde sempre - desde quando tirei meu título de eleitor. Sua entrada ao MDB, hoje, é um marco, Frange. Agora, ainda mais próximos, vamos juntos comemorar cada vitória. Seja muito bem-vindo”.

Baleia Rossi também não economizou elogios ao parlamentar, ao passo em que não deixou de reconhecer as qualidades de Nunes no comando da maior cidade da América Latina:

“O prefeito Ricardo Nunes dignifica a Política brasileira. É trabalhador. Ninguém trabalha mais do que ele. Pode até ser igual, mas mais do que ele, é difícil. Trabalha pelas pessoas, investindo em Saúde, em Educação, na Habitação, recapeamento. Agora, Frange chega para agregar a este projeto. Sua filiação ao MDB nos garante que teremos um futuro ainda mais exitoso”.

Misasi, que comanda o Diretório Municipal do MDB na capital, reiterou que a entrada de Frange ao partido e de todos aqueles que o acompanham há 30 anos representa importante reforço. O ex-deputado federal e hoje secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo também lembrou que a gestão de Nunes é uma continuidade ao mandato iniciado por Bruno Covas (PSDB), morto em maio de 2021:

“Tenho grande satisfação em acolher você, Frange, vereador de sete mandatos, de resultado e de entrega. O MDB de São Paulo está feliz em lhe receber. Não menos importante é a minha alegria em poder trabalhar ao lado de Ricardo Nunes, cidadão consciente, com retidão nas intenções, capacidade de trabalho, e preocupação total com o bem comum”.

O evento de ontem reuniu mais de 600 pessoas. Entre outras autoridades e lideranças estavam também presentes Itamar Borges, deputado estadual e vice-presidente da Executiva Estadual do MDB de São Paulo, os vereadores emedebistas Nunes Peixeiro, Marcelo Messias e Janaína Lima, além de João Cury, presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) do Estado de São Paulo.