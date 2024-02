Ricardo Stuckert/PR Lula participa de entrega simultânea de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

O presidente Lula (PT) participou nesta terça-feira (6) das entregas de conjuntos residenciais do Minha Casa, Minha Vida em Magé (RJ). Ele anunciou que serão feitos investimentos no estado do Rio de Janeiro e mencionou a criação de institutos federais na Baixada Fluminense.

“A gente vai voltar a investir no Rio de Janeiro, porque este estado aqui não nasceu para sair nas páginas policiais, não nasceu para ser dominado pelo crime organizado. [...] Vamos investir no Rio mais do que qualquer outro presidente já investiu”, disse Lula no evento.

No discurso, o presidente também citou investimentos nas indústrias petrolífera e naval e na construção civil.

Os dois conjuntos residenciais entregues nesta terça devem beneficiar 3.328 pessoas. Serão 496 moradias no Residencial Lótus e 336 no Residencial Lírio do Vale, de 45 m² cada.

As moradias construídas com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida custaram R$ 52,4 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades. Cada apartamento custou R$ 63 mil.

Das 832 famílias beneficiadas, 587 fazem parte de programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).