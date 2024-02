José Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) após a troca de afagos entre o governador e o presidente Lula (PT) na última sexta-feira (2), durante um evento em Santos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Bolsonaro disse que Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura em sua gestão, é como um “irmão”. O ex-presidente aproveitou a oportunidade para atacar Lula, mencionando a fala do pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol-SP) em que afirmu que o petista poderia até trazer Tarcísio para a esquerda durante evento na capital paulista da chapa Boulos-Marta.

"Mandaram para mim uma declaração do Boulos de que, se bobear, o Lula até filia o Tarcísio no PT. Eu ia ficar com receio é se ele tivesse dito que o Lula iria roubar o Tarcísio para o PT, porque disso ele entende bem", declarou Bolsonaro.

Confira o momento em que Tarcísio ri ao ouvir ‘volta para o PT’

Na ocasião, durante seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou que havia trabalhado antes com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em seguida, uma pessoa da plateia gritou: "Volta para o PT, Tarcísio!". Todos os presentes caíram na gargalhada, incluindo o governador. Assista ao vídeo:

-Volta pro PT, Tarcísio!



Gritou um homem na plateia. Todo mundo riu, inclusive o próprio Tarcísio.



Jogue esse vídeo no grupo bolsonarista, e deixe a magia acontecer. pic.twitter.com/BvO8BUwYDr — André Peres (@euandreperes) February 2, 2024













Tarcísio reforça posicionamento liberal após troca amigável com Lula

A repercussão do episódio no Porto de Santos levou o governador de São Paulo a se posicionar, esclarecendo que a troca amigável com Lula não significa “alinhamento político ou de pensamento”.

Segundo Tarcísio, a relação com o presidente, apesar das divergências políticas, visa viabilizar uma série de investimentos para o estado, entre eles, o túnel Santos-Guarujá, além de uma Parceria Público Privada (PPP).

“Eu continuo sendo liberal e tendo as minhas crenças para atingir os resultados, assim como eles têm as crenças deles. São visões divergentes mas no fim queremos atingir um objetivo em comum”, respondeu o governador em entrevista coletiva.