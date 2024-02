Elza Fíuza/ Agência Brasil - 23.03.2023 Cid Gomes, líder do PDT no Senado

O senador Cid Gomes (Ceará) selou o rompimento com o irmão Ciro Gomes , neste domingo (4), ao se filiar ao PSB . Em evento realizado na cidade de Fortaleza, um dos principais políticos cearenses foi anunciado no novo partido, deixando o PDT .



No evento, o senador foi recebido pelo atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além dos ministros Márcio França (Empreendedorismo) e Camilo Santana (Educação).

Cid chega no novo partido levando 38 prefeitos e a secretária-executiva do Ministério da Educação, a ex-governadora Izolda Cela. Deputados estaduais e federais também devem trocar o PDT pelo PSB, caso consigam o aval da Justça Eleitoral.

Cid Gomes, vale lembrar, já foi filiado ao PSB. Em 2013, o líder cearense trocou a legenda pelo Pros, onde permaneceu até 2015. No PDT, o cearense teve passagem marcante, conseguindo aumentar a importância do partido no Estado.

Atrito com Ciro

O início da briga entre os irmãos Gomes ocorreu em 2022, com o rompimento entre PT e PSB no Ceará. Na ocasião, Ciro Gomes, então candidato à presidência da República, afirmou que foi abandonado por Cid e atual a favor de Fernando Haddad e Lula (PT).

Já em 2023, a briga escalou e a principal causa passou a ser as possíveis alianças com o PT nas eleições municipais de outubro deste ano

Esta será a primeira vez que os irmãos vão militar por partidos diferentes desde 1983. Juntos, eles passaram por PSDB, PPS, PSB, Pros e PDT.