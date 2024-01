Reprodução/TRE-RN Urnas eletrônicas passaram no teste de inspeção realizado antes das eleições municipais

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) encerrou, nesta terça-feira (30), a inspeção do código-fonte do sistema das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de outubro. A entidade não encontrou falhas ou fragilidade no sistema dos equipamentos. A inspeção é um procedimento de praxe realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos meses que antecedem as eleições.

De acordo com o representante da entidade, Roberto Samarone, o sistema eletrônico de votação possui recursos avançados de segurança. "Sempre buscamos falhas ou fragilidades, mas, até o momento, nós não encontramos nenhum tipo, nem falha, nem fragilidade", afirmou.

Desde outubro do ano passado, está aberto o ciclo de transparência do pleito de 2024, ato que permite o início dos procedimentos de fiscalização. Em dezembro de 2023, representantes do União Brasil também estiveram no TSE para realizar a auditoria.Os procedimentos de fiscalização serão encerrados em setembro, quando o TSE realizará a lacração dos sistemas que serão inseridos nas urnas eletrônicas.





No dia 20 de fevereiro, será a vez de representantes do Senado analisarem o código-fonte. O primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 6 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

O segundo turno está previsto para o dia 27 do mesmo mês e deverá ser realizado em municípios com mais 200 mil eleitores para a escolha de prefeitos que não obtiveram votos suficientes para vencer a disputa no primeiro turno.