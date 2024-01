Reprodução Lula diz que não há clima para manter número 2 da Abin se relação com Ramagem for provada

Nesta terça-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo "nunca está seguro" ao indicar o alto escalão da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ). A Polícia Federal (PF) deflagrou, na última quinta (25), um suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades por meio da Abin na gestão de Jair Bolsonaro.

"A gente nunca está seguro. O companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da Abin (Luiz Fernando Corrêa) foi meu diretor-geral da PF entre 2007 e 2010. É uma pessoa em quem eu tenho muita confiança e por isso o chamei, já que não conhecia ninguém dentro da Abin. E esse companheiro montou a equipe dele", afirmou o mandatário, em entrevista à CBN Recife.

Em seguida, Lula fez uma menção indireta a Alessandro Moretti, atual diretor adjunto da agência, acusado de favorecer investigados pela PF e manter contato com Alexandre Ramagem. Segundo Lula, "não há clima" para o número 2 continuar na Abin.

"Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o que está sendo acusado, que mantinha relação com o Ramagem, que é o ex-diretor da Abin do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na Abin. Se isso for verdade, e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação, é importante investigar corretamente", respondeu o mandatário ao ser questionado se estava "seguro" com a Abin atual.

Ainda assim, o presidente defendeu que medidas sejam tomadas apenas após a investigação sobre o tema. "Antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente, apure, garanta o direito de defesa", disse.