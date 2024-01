Reprodução Sayid Tenório no evento do Ministério dos Direitos Humanos





Na última terça-feira (23), o Ministério dos Direitos Humanos promoveu um debate sobre liberdade religiosa e laicidade, contando com a presença de Sayid Tenório, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina e apoiador declarado do grupo terrorista Hamas. A participação de Tenório no evento foi divulgada em suas redes sociais nesta quarta (24).

“Participei nesta terça-feira (23) da Mesa-Redonda Direitos Humanos, Liberdade Religiosa e Laicidade do Estado, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos @mdhcbrasil, com a participação de representantes das diversas religiões existentes no Brasil. A unanimidade dos/as presentes defenderam uma ação mais efetiva do Estado para coibir e punir os casos de intolerância, discriminação e preconceito contra, principalmente, as religiões de matriz africana e islâmica, que são as mais perseguidas pelas ordas bolsonaristas e escondidas nas seitas neopentecostais”, escreveu no Instagram.

O Instituto Brasil-Palestina, do qual Tenório é vice-presidente, tem como foco promover o diálogo e a compreensão entre o Brasil e a Palestina. No entanto, a presença de Tenório, que expressa apoio ao Hamas, organização considerada terrorista por diversos países, gerou polêmica e críticas.





O Hamas é responsável por diversos atentados terroristas, sendo acusado de ataques contra Israel e envolvimento em atividades violentas. Em 2023, após um ataque do Hamas contra Israel, Tenório causou indignação ao zombar de uma mulher que apareceu em um vídeo sendo sequestrada pelos extremistas.

Até o momento, o Ministério dos Direitos Humanos não emitiu declarações oficiais sobre a participação de Tenório no debate.