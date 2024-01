Fellipe Sampaio /SCO/STF Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF

Na noite desta quarta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e o escolhido para ser o seu sucessor na pasta, o ex-minstro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial do Executivo.

De acordo com aliados, a reunião tem como objetivo selar a transição na Esplanada. Tópicos como a montagem da equipe e temas de relevância para a pasta devem ser abordados.

Além disso, o encontro pode ajudar a distensionar o ambiente. Isso porque Dino havia sugerido, nas últimas semanas, que o Ministério fosse assumido pelo seu secretário executivo, Ricardo Capelli.





O atual ministro da Justiça deve deixar o cargo ainda nesta semana. Dino teve a aprovação do Senado Federal para assumir a cadeira de Rosa Weber, que deixou o STF após se aposentar no fim do ano passado.