Lula Marques/ Agência Brasil O presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma confraternização com ministros e aliados na noite desta quinta-feira (22), no Palácio Granja do Torto. Entre os convidados estava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O convite à Campos Neto é uma sinalização de amenidade na relação entre o chefe do BC e a cúpula petista. A manutenção da taxa dos juros em elevação nos primeiros meses do ano fez do BC o maior alvo o Planalto no início da gestão.

Em diversas oportunidades, Lula evitou citar o nome de Roberto Campos Neto e o chamou de ‘esse cidadão’. A relação entre eles passou a melhorar em setembro, quando o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) anunciou o começo do corte dos juros em 0,5 ponto percentual.

Atualmente, a Selic está em 11,75% ao ano, o menor índice desde março de 2022. A tendência é que os juros continuem caindo em 2024, segundo as previsões do Banco Central.

Roberto Campos Neto permaneceu na Granja do Torto por cerca de três horas. Uma hora mais tarde, foi a vez de Lula deixar o local.

Além de Campos Neto, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, estiveram presentes na confraternização. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi uma das artistas a cantar no evento.

Mauro Vieira (Relações Internacionais), Marina Silva (Meio Ambiente), Camilo Santana (Educação) e Aniele Franco (Igualdade Racial) também participaram do encontro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi um dos poucos a recusar o convite. Ele está em Salvador para o nascimento do filho.