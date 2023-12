Ricardo Stuckert/PR Paulo Gonet, Lula e Flávio Dino

Quatro ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que têm mandato de senador foram exonerados hoje (13) para participar da sabatina de Flávio Dino, que acontece ao longo do dia, na Comissão de Consituição e Justiça do Senado e assim aumentar a quantidade de votos a favor do atual ministro da Justiça.

A “demissão temporária” foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra desta terça-feira (12) e na edição regular desta quarta-feira.

Foram exonerados Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Com o afastamento, eles reassumem o mandato parlamentar para atuar hoje no Senado e depois retornam ao cargo no Poder Executivo.

Sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet

Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado votará a indicação do senador licenciado e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e a do subprocurador-geral da República Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A expectativa é que a votação das duas indicações no Plenário do Senado ocorra ainda nesta quarta-feira.