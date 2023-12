Lula Marques/ Agência Brasil - 09/05/2023 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participa de audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, admitiu, que haverá votos contrários à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhada ao Senado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nomeação de Dino ao cargo será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (13/12)

A declaração de Dino foi feita após reunião com a bancada do PSD no Senado nesta terça-feira (12). A legenda é a mais expressiva na Casa Alta, com 15 senadores, e é presidida nacionalmente por Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas.

Após o encontro, o ministro afirmou, no entanto, que ainda não recebeu declarações oficiais de votos contrários durante a série de visitas que tem feito a gabinetes.

Segundo o ministro, foi discutida uma série de temas com a bancada do PSD durante a reunião. “Debatemos sobre o papel do Supremo, houve questionamento sobre a relação com o Senado. Conversei com as senadoras também, especificamente sobre a aplicação das leis de proteção às mulheres. Tem sido um debate muito bom e tenho certeza que isso vai se refletir na sabatina”, disse o ministro.