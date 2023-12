Fernando Frazão/Agência Brasil - 07/12/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma audiência emergencial nesta terça-feira (12) com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, para discutir os desdobramentos do colapso da mina de sal-gema da Braskem, que resultou em afundamento do solo, afetando diversas áreas da capital alagoana e levando à evacuação de parte da população.

Segundo o jornalista Gerson Camarotti, a reunião, a ser realizada no Palácio do Planalto, tem como objetivo principal compreender a extensão do problema e obter esclarecimentos sobre a atual situação na região afetada.



Dentre os temas a serem abordados, destaca-se a análise das dificuldades enfrentadas pelos pescadores locais, assim como a crise habitacional que atinge os deslocados, podendo envolver a Caixa Econômica Federal em possíveis soluções.

A urgência em realocar a população para áreas mais elevadas de Maceió será discutida durante a audiência, buscando medidas rápidas e efetivas diante da gravidade da situação.

O Palácio do Planalto expressa preocupação em relação a uma possível CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Senado para investigar o caso Braskem.

Enquanto o senador Jaques Wagner tenta evitar a instalação da CPI, o senador Renan Calheiros busca acelerar o processo, gerando um potencial embate entre aliados distintos do governo.

A dinâmica política local adiciona complexidade ao cenário, com o governo buscando evitar confrontos entre Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Arthur Lira.





Desde o dia 29 de novembro, a prefeitura de Maceió decretou situação de emergência devido ao risco iminente de rompimento da mina.

A mina é uma das 35 administradas pela petroquímica Braskem no município para a extração de sal-gema.

O colapso parcial da mina 18 foi precedido por vários dias de alertas sobre o risco iminente de colapso. Esses alertas já tinham resultado na evacuação emergencial da área afetada.