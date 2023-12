Reprodução Motoboys depredam MCDonald's em SP





Na noite da última segunda-feira (4), uma unidade do McDonald's localizada na Avenida Ipiranga, no Centro de São Paulo, foi alvo de depredação por motociclistas. O caso teve início após um desentendimento entre profissionais de entrega por aplicativo e funcionários da lanchonete.

Indivíduos foram flagrados por câmeras de segurança atirando pedras dentro da loja. Dois policiais militares que estavam próximos ao estabelecimento optaram por não intervir, alegando falta de equipamento adequado para controlar o tumulto.

Diante da inação policial, os agentes solicitaram reforço para dispersar os agressores. Durante a espera, os policiais protegeram pessoas em um hotel próximo e buscaram abrigo. Os agressores se dispersaram quando uma viatura de apoio chegou ao local.

Até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência pela unidade do McDonald's.

Esse episódio de violência no Centro de São Paulo ocorre no contexto de outra tentativa de roubo próximo ao McDonald's no domingo (3).

O Bar Brahma foi alvo de ataques com pedras e uma confusão iniciada por uma tentativa de roubo. Populares reagiram à tentativa de furto, resultando em agressão ao suposto infrator detido.





A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Militar foi acionada para um caso de agressão na Avenida São João.

Segundo a SSP, o infrator detido foi agredido por populares, o que levou aos ataques ao local até sua liberação.