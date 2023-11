Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o prêmio da Mega-Sena em bolão feito pelo Partido Liberal no sorteio realizado pela Caixa Econômica no último sábado (11). O ex-mandatário fazia parte de um grupo da legenda, que acertou quatro números. Eles faturaram R$ 7.173,18, mas receberam cerca de R$ 6.000 com os descontos tributários.

O valor foi dividido entre os membros do bolão e usado em nova aposta da Mega-Sena da Virada, que terá o prêmio recorde de R$ 550 milhões, segundo a coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles. O valor máximo da aposta que Bolsonaro venceu era de R$ 37 milhões, mas não teve ganhadores.

O prêmio acumulou e pode pagar até R$ 43 milhões no sorteio que deve acontecer no sábado (18). Bolsonaro já gastou R$ 14 mil em bilhetes no ano de 2023.

O valor foi depositado em 17 Pix diferentes e enviado para um sobrinho dele, que trabalha em uma lotérica, que fica na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. O ex-presidente já afirmou nas redes sociais que ganhou duas vezes as quadras.