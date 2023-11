Agência Brasil Lula e Haddad





Nesta quinta-feira (9), na posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, indicado pelo Centrão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, optaram por não marcar presença.

O gesto chamou atenção, especialmente após terem participado da cerimônia de posse da antecessora de Vieira, Rita Serrano, em janeiro.

Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, representou Haddad no evento e justificou a ausência do ministro, mencionando um chamado do presidente da República.

Durante a cerimônia, Haddad participou de uma reunião estratégica com o Lula, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O encontro teve como foco discutir investimentos e a criação de empregos no período de 2024 a 2028.

Inicialmente, Carlos Vieira havia indicado que a posse ocorreria no Palácio do Planalto em 8 de novembro, mas posteriormente corrigiu a data.





Em setembro, as posses discretas de André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanoss-PE) foram realizadas no gabinete presidencial, gerando descontentamento entre membros do Centrão, que gostariam de mais espaço no governo.

Essas nomeações fizeram parte da primeira reforma ministerial do terceiro mandato de Lula, consolidando a participação do Centrão no governo, mas marcadas por um tom menos cerimonial.