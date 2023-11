Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula se reuniu na semana passada com ministros e lideranças do Congresso para debater pautas econômicas





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará nesta sexta-feira (3) com os ministros que fazem parte do setor de infraestrutura do governo federal. A reunião ocorrerá a partir das 9h30, no Palácio do Planalto, e contará com a participação do petista, do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e nove ministros.

O objetivo do encontro é debater quais são as situações das obras do governo federal e também fazer um balanço elaborado por cada ministério. Lula ainda quer discutir o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que terá R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados.

Alckmin estará na reunião como vice-presidente e também como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além dele, também estarão no evento:

Ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA);

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP);

Ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL);

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa (Republicanos-PE);

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG);

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA);

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT-AM);

Ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA);

Ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT-RS).





Lula e ministros



Será a segunda vez que Lula conversará com os ministros do setor de infraestrutura neste primeiro ano de mandato.

Na semana passada, Lula se reuniu com a base aliada na Câmara dos Deputados para debater quais projetos serão prioridade no Congresso Nacional até o fim do ano.

O bate-papo teve duração de duas horas e ocorreu de maneira privada. Um dos assuntos discutidos foi a luta da atual gestão em aumentar a arrecadação para encerrar 2024 com déficit zero.

Lula também cobrou fidelidade dos partidos que fazem parte do governo. A mensagem teve como alvos o PP e Republicanos, que aderiram ao Palácio do Planalto no segundo semestre.