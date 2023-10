Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula deve despachar do Palácio do Planalto a partir desta segunda-feira (23)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou neste sábado (21) uma bateria de exames pós-operatórios no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. A previsão da equipe médica é de que o petista receba alta ainda hoje.

Em setembro, Lula passou por um procedimento de artroplastia e precisou colocar uma prótese no quadril. A cirurgia visava proporcionar a recuperação do movimento da articulação, além de dar conforto para realização de atividades diárias.

O petista reclamava de fortes dores no quadril desde às eleições de 2022 e chegou a reduzir a agenda de compromissos nos últimos meses.

Além do procedimento no quadril, ele ainda passou por uma correção na pálpebra para a remoção da pele flácida e retirar o excesso de bolsas de gordura ao redor dos olhos.

Desde então, o petista se recuperava e despachava do Palácio do Alvorada. A tendência é que o presidente retome as atividades no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (23).