Reprodução/redes sociais Sâmia Bomfim e o irmão Diego Bomfim, em foto publicada nas redes sociais em 2020





A morte do médico e irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, executado com outros dois amigos em um quiosque no Rio de Janeiro, repercutiu no mundo político nesta quinta-feira (5). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), ministros e parlamentares prestaram solidariedade a Sâmia.

“Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e à deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso”, escreveu Lula.

“Determinei ao Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro que empregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca. Minha solidariedade aos familiares das vítimas”, afirmou Cláudio Castro.

O médico Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos, estava em um quiosque junto com outros três médicos: Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Daniel Sonnewend Proença.





Câmeras flagraram o momento em que os quatro foram baleados por bandidos. Diego, Marcos e Perseu não resistiram e morreram. Já Daniel foi levado para o Hospital Lourenço Jorge em estado grave.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), ordenou à Polícia Federal que inicie investigações para solucionar o caso. A principal linha de investigação é que a execução tenha ocorrido por engano. Porém, nenhuma hipótese foi descartada.

Confira a repercussão entre os políticos:

Três pessoas foram assassinadas de forma bárbara nesta madrugada no Rio de Janeiro - uma delas, Diego, irmão da deputada Sâmia, do PSOL. Toda minha solidariedade e meus sentimentos a minha colega @samiabomfim e às famílias das vítimas. É preciso investigar e encontrar os… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 5, 2023





Pelo amor de Deus…Não é momento de debate, mas de acolhimento. Meus pêsames para a Dep. Sâmia Bonfim. Que o Senhor console o coração seu e da sua família. Só quem perde um ente querido sabe o que é essa dor. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2023









Recebi com tristeza a notícia da execução de três pessoas na Barra da Tijuca, RJ, nesta madrugada. Um deles irmão da dep. Sâmia Bonfim. Infelizmente, conheço a dor destes familiares.



Minha solidariedade à Sâmia e às famílias de Perseu Ribeiro, Diego Ralf e Marcos de Andrade. — Anielle Franco (@aniellefranco) October 5, 2023





O Rio de Janeiro viveu mais uma noite de horror provocado pela violência. Os médicos Marcos Corsato, Diego Bomfim e Perseu Almeida foram barbaramente assassinados num quiosque na Barra da Tijuca. Minha solidariedade à amiga Sâmia Bomfim, irmã de Diego, e aos familiares e amigos… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 5, 2023





Minha solidariedade à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) pela perda de seu irmão, e às famílias devassadas por esses atos terríveis de violência que destruíram a vida de seus entes queridos.



A barbárie da violência redobra a dor da perda.



Sâmia tem sido uma parlamentar valente,… — Marina Silva (@MarinaSilva) October 5, 2023

























Meus sentimentos às famílias dos médicos covardemente assassinados no RJ, entre eles o irmão da deputada Sâmia Bonfim (PSOL/SP).

Que o crime seja rapidamente esclarecido e os criminosos encontrados e responsabilizados.

Deus conforte a todos. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2023









Toda solidariedade aos familiares e amigos dos médicos executados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Todo o apoio para que os responsáveis sejam identificados. Minhas condolências à Deputada Sâmia Bomfim e ao Deputado Glauber Braga. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 5, 2023





Crime brutal e inaceitável no Rio de Janeiro. Minha solidariedade à deputada Sâmia Bomfim e aos demais familiares e amigos das vítimas. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 5, 2023





Amanhecemos hoje com uma notícia de um crime lamentável ocorrido no nosso país. O irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) foi executado no Rio de Janeiro junto com outros 2 médicos. Meus sentimentos à deputada e a todos os familiares e amigos das vítimas. — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) October 5, 2023

















Começamos o dia com a triste notícia da execução do irmão da deputada @samiabomfim e de outros dois médicos essa madrugada, no Rio de Janeiro. Que a polícia investigue a autoria e causas do crime, para elucidar se ele também tem alguma relação política. Deixo aqui meu abraço… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 5, 2023









Simplesmente horrorizada com as noticias que chegam sobre o assassinato dos três médicos, no Rio de Janeiro.



Toda minha solidariedade e apoio à @samiabomfim , @Glauber_Braga e aos familiares e amigos de todas as vítimas do ataque no Rio que matou três médicos de SP, entre eles,… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 5, 2023





Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 5, 2023





Expresso meu profundo pesar e solidariedade à deputada Sâmia Bomfim, e à sua família, em razão da perda do irmão, o médico Diego Ralf Bomfim, executado a tiros na madrugada desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 5, 2023