Reprodução/Redes Sociais - 01/10/2023 Briga durante congresso do Psol

O Congresso Nacional do Psol realizado neste domingo (1º) terminou em discussão, pancadaria e acusações de golpe. O tumulto generalizado na plateia fez com que o presidente da sigla, Juliano Medeiros, interrompesse o evento.



No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver que a pessoa que está com o microfone tenta controlar a discussão, mas sem sucesso. Em seguida ele manda que todos desçam do palco. O motivo da confusão não foi divulgado. Veja o vídeo abaixo:

🚨 BAIXARIA | O pau de briga está rolando solto na Convenção do Psol pic.twitter.com/pXKBXwQlmE — Bora Conversar Política (@bcppolitica) October 1, 2023





Antes da briga generalizada, a convenção elegeu a historiadora Paula Coradi presidente da legenda.

Paula Coradi tem 38 anos e é filiada ao Psol desde 2009 Ela é professora licenciada da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo.

O portal iG tentou contato com o Psol para entender o motivo da briga durante o congresso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.