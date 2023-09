Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr Mauro Cid responderá a questionamentos sobre as reuniões que presenciou entre Bolsonaro, Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti

O advogado Cezar Bitencourt, responsável pela defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid, afirmou que o militar não acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (01).

Segundo divulgado pela GloboNews , Mauro Cid tratou de pagamentos feitos a pedido do presidente, todos dentro da lei.

O advogado destacou que não há acusações de corrupção ou envolvimento de Bolsonaro nos depoimentos de Cid até o momento. Mauro Cid depôs à Polícia Federal por mais de 20 horas desde a última sexta-feira, e o conteúdo desses depoimentos está em sigilo.

Bitencourt ressaltou que nos depoimentos não há acusações em relação à honestidade de Bolsonaro e explicou que Cid utilizava dinheiro da aposentadoria do presidente e dos vencimentos recebidos por ele como presidente para pagar despesas.

As declarações surgem em meio aos esforços de Mauro Cid para buscar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, embora o teor dessas negociações seja confidencial. O advogado Cezar Bitencourt já havia dado declarações conflitantes sobre o caso no passado.