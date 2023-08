Pablo Jacob Frederick Wassef





A investigação em torno do caso das joias ilegais avança com a extração de informações cruciais dos celulares do advogado Frederick Wassef e do general da reserva Mauro César Cid. Essas revelações estão impactando a agilidade do pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos.

As novas informações obtidas revelam detalhes sobre as negociações, pagamentos e destinação dos recursos decorrentes da comercialização ilegal das joias em questão. A perícia realizada nos aparelhos confiscados está proporcionando uma visão detalhada dos acontecimentos, enriquecendo a investigação da Polícia Federal.

O pedido de cooperação internacional está passando por ajustes para incorporar essas novas descobertas. Os investigadores percebem a importância de que a cooperação com as autoridades norte-americanas seja conduzida de maneira objetiva e eficiente.

A solicitação de cooperação da Polícia Federal, que será direcionada aos Estados Unidos por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado ao Ministério da Justiça, inclui a solicitação de quebras de sigilo bancário nas contas dos envolvidos.





Adicionalmente, o pedido contempla diligências a serem realizadas pelo FBI em endereços relacionados a joalherias, intermediários e locais associados diretamente e indiretamente aos investigados pela Polícia Federal.

O escopo da investigação abrange crimes como peculato, lavagem de dinheiro e ocultação de valores.