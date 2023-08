Reprodução José Múcio Monteiro Filho, ministro da Defesa

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se compromete a buscar aumento salarial de aproximadamente 9% para os militares, em resposta à insatisfação de praças e suboficiais. Comandantes das Forças Armadas apresentaram a demanda a Múcio em julho e agosto.

Mudanças implementadas em 2019 resultaram em descontentamento generalizado devido a reestruturação da carreira militar, favorecendo oficiais superiores e oficiais-generais em detrimento de praças e militares de baixa patente.

As conversas sobre o aumento salarial foram tiveram início com presidente Lula e a ministra da Gestão, Esther Dweck. Generais relatam que praças e suboficiais estão hoje com salários até 30% mais baixos do que em 2001.

Múcio tem sido criticado por agir como um representante dos militares e isso tem reforçado o corporativismo no núcleo militar. Há previsão de que em setembro ou outubro, as discussões deve ser retomadas já que entrará na fase de discussões para orçamento de 2024.