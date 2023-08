Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Posse da ministra Maria Thereza à presidência do STJ - 25.08.2022

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, nesta quarta-feira (23), os nomes dos desembargadores e dos advogados que concorrerão às três vagas de ministro abertas na corte. As duas listas formadas pelos integrantes do tribunal serão entregues ao presidente Lula (PT), que fará a escolha.

O primeiro escolhido foi o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Von Adamek, nome apoiado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Ele somou 19 votos.

Na segunda etapa, avançaram os seis desembargadores mais bem votados na votação anterior, que disputaram entre si. São eles: Elton Leme, José Afranio Vilela, Honório Filho, Teodoro Santos, Erivan e Maurício Kertzman. Airton Vieira, que era apoiado pelo ministro Alexandre de Moraes, ficou de fora.

Os escolhidos passarão por uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal. Após a aprovação pela CCJ e pelo plenário do Senado, os escolhidos serão nomeados e empossados como ministros.

As vagas em disputa foram abertas com as aposentadorias dos ministros Felix Fischer e Jorge Mussi, e com o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.