Reprodução Lula se reuniu com as Forças Armadas





No último sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada.

Apesar de não constar na agenda oficial do chefe do Executivo federal, durante o encontro, o ministro da Defesa, José Múcio, comunicou a Lula que as Forças Armadas - Exército, Aeronáutica e Marinha - estão empenhadas em identificar possíveis nomes ligados a irregularidades ocorridas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O ministro ressaltou que não será promovida uma caça às bruxas, mas sim uma abordagem direcionada àqueles que forem comprovadamente associados a práticas ilícitas e irregulares.

Os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro de ar Marcelo Kanitz Damasceno, reforçaram o interesse das Forças Armadas em esclarecer a situação e ressaltaram a importância de evitar generalizações baseadas nas ações de indivíduos.





A reunião ocorreu em meio ao progresso das investigações da Polícia Federal sobre a alegada venda de presentes oferecidos ao Estado brasileiro durante a gestão anterior. Atualmente, 18 militares estão sob investigação, incluindo o general do Exército Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Segundo informações do jornal O Globo, durante a reunião, Lula expressou sua confiança nos comandantes das Forças Armadas e manifestou seu compromisso em trabalhar para viabilizar investimentos na área da Defesa. Para isso, uma das ferramentas que o presidente pretende utilizar é o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), disponibilizando um montante de R$ 53 bilhões para a referida finalidade.