Jair Bolsonaro chorou ao lado dos apoiadores





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) chorou nesta sexta-feira (18) ao cumprimentar e conversar com apoiadores em Goiânia. Ele é alvo de uma série de investigações, como a venda de joias recebidas da Arábia Saudita e a tentativa de tirar a credibilidade do processo eleitoral do Brasil ao contratar o hacker Walter Delgatti para invadir as urnas eletrônicas.

O capitão da reserva visitou a capital de Goiás para finalizar um tratamento odontológico, passar por uma consulta médica e receber o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa.

Ele também passeou pelo comércio de Goiânia, entrando em uma loja de semi-joia. Bolsonaro, ao receber um dos itens do estabelecimento, chegou a dizer aos risos que esse tipo de presente já lhe “deu o maior problema”.

A fala é uma referência à investigação sobre as joias que recebeu do governo saudita. Recentemente, a Polícia Federal descobriu que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, vendeu um relógio de luxo e teria entregado o valor da transação em espécie a Bolsonaro.





Na quinta (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

A defesa de Mauro Cid também chegou a dizer que o tenente-coronel assumiria a venda e diria que seguiu ordens do ex-presidente. Porém, nesta sexta, o militar voltou atrás e a tendência é que ele assuma a responsabilidade da transação.

