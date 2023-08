Agência Brasil Parlamentares culpam governo e base critica medidas da gestão Bolsonaro

Nomes da oposição criticaram o governo Lula após o apagão que deixou várias cidades do Brasil sem eletricidade a partir das 8h20 desta terça-feira (15).

Alguns parlamentares disseram que o apagão é resultado direto da nova gestão petista. Nikolas Ferreira (PL-MG) escreveu que o apagão é "com amor", em referência a uma frase de campanha que foi atribuída a Lula (PT), de que seu novo governo seria o "governo do amor".

Membros da base governista, por outro lado, culparam a privatização da Eletrobrás, feita em 2022 sob a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) chamou a privatização da Eletrobrás de "irresponsabilidade", mas disse que o governo Lula mantém a "covardia" com a desestatização. O presidente do seu partido, Carlos Lupi, é o atual ministro da Previdência Social no governo petista.

A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil! — Ciro Gomes (@cirogomes) August 15, 2023





Ciro Nogueira (PP), ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, falou em "governo do apagão" e criticou, também, a alta no preço dos combustíveis, anunciada hoje pela Petrobras.

Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas comecar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do Apagão! — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 15, 2023

Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, questionou: "mas não era só privatizar a Eletrobrás?".



Apagão? Mas não era só privatizar a Eletrobrás? 🤷‍♂️



Apagão atinge pelo menos 18 estados do país e o Distrito Federal | @Metropoles https://t.co/HIq0zOXjVQ — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 15, 2023





Governo investiga causas

O Ministério de Minas e Energias (MME), que tem Alexandre Silveira (PSD) à frente da pasta, informou, por meio de nota, que "já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste". O comunicado diz ainda que "as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado".

📌 NOVAS ATUALIZAÇÕES



O MME, em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado. — Ministério de Minas e Energia (@Minas_Energia) August 15, 2023