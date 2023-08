Valter Campanato/Agência Brasil - 12/07/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Novas informações emergem após início do inquérito da Polícia Federal, revelando que as esculturas doadas como presentes oficiais, originalmente destinadas ao então presidente Jair Bolsonaro (PT), foram inadvertidamente extraviadas no mesmo voo que o conduziu aos Estados Unidos no final de dezembro, poucos dias antes do término de seu mandato.



Segundo trechos inseridos nas apurações e revelados pela GloboNews, "as investigações apontam para a transferência das esculturas do Brasil para os Estados Unidos da América, contidas em uma mala transportada no avião presidencial, no dia 30/12/2022."

As informações obtidas sugerem também que Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e seu pai, o general Mauro Lourena Cid, após a chegada dos objetos aos EUA, procuraram lojas especializadas para avaliar e possivelmente negociar as peças e contaram com o auxílio de Osmar Crivelatti e Marcelo Câmara, ambos ex-assessores de Bolsonaro.

A Polícia Federal suspeita a possibilidade de que os recursos provenientes de potenciais vendas seriam incorporados ao patrimônio do então presidente Jair Bolsonaro, embora as negociações em si não tenham se concretizado devido ao "baixo valor patrimonial" das esculturas.

A carga transportada no avião presidencial incluía pelo menos duas coleções de joias e esculturas, supostamente presenteadas a Bolsonaro, embora não haja indicação clara de que o ex-presidente estava ciente disso. Entre elas estão:

Um conjunto com duas esculturas, retratando um barco e uma palmeira, recebidas em novembro de 2021 durante a visita de Bolsonaro ao Bahrein; Um conjunto de joias da marca Chopard, ofertado a Bolsonaro pelas autoridades da Arábia Saudita, composto por caneta, anel, abotoaduras, rosário árabe e um relógio.

Na mesma ocasião da viagem, foi publicada no "Diário Oficial da União" uma autorização para que assessores de Bolsonaro o acompanhassem na viagem aos Estados Unidos.