O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez declarações contundentes nesta quinta-feira (10) durante uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro, onde anunciou investimentos em obras de infraestrutura na região. Lula acusou uma tentativa de corrupção na Polícia Rodoviária Federal durante as últimas eleições e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) por sua postura "negacionista" em relação à pandemia de Covid-19.

Em seu discurso, Lula apontou para investigações conduzidas pela Polícia Federal que indicam que o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, organizou blitzes da corporação em regiões onde o presidente teve votações elevadas durante o primeiro e segundo turno das eleições. As ações da Polícia Rodoviária Federal se concentraram em municípios do Nordeste, levantando suspeitas de uso político da instituição.

O petista também afirmou que o governo Bolsonaro teria adotado uma postura "negacionista" em relação à pandemia, o que, segundo ele, contribuiu para "pelo menos metade das mortes de Covid-19".





A cerimônia contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e do governador Cláudio Castro (PL-RJ), que estavam ao lado de Lula no evento. O presidente aproveitou a ocasião para anunciar recursos destinados a obras de infraestrutura na região e prometeu anunciar mais projetos futuramente.

Além disso, o evento marcou o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), uma iniciativa do governo para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Ministros do governo também estiveram presentes no evento, demonstrando o apoio à nova fase do programa.