Shinzo Abe

O ex-primeiro-ministro do Japão foi morto no dia 8 de julho de 2022, aos 67 anos. Ele foi baleado durante um discurso na cidade de Nara. O projétil atingiu o coração de Abe, que chegou sem vida ao hospital. O suspeito foi preso no local. Abe era o membro do Partido Liberal Democrático (LDP), e ficou no cargo entre 2006 e 2007, e depois entre 2012 e 2020.