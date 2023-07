Reprodução Élcio de Queiroz em depoimento virtual

O ex-policial militar Élcio de Queiroz foi transferido na terça-feira (25) para a ala de segurança máxima de uma das unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

A operação conduzida durante a noite de ontem pela secretaria de Administração Penitenciária (Seape), mas por questões de segurança não foram divulgadas outras informações sobre a realocação do detento.

Élcio estava detido na Penitenciária Federal de Brasília desde junho deste ano e sua mudança para uma unidade prisional estadual estava prevista como um dos benefícios acordados na sua delação premiada através das investigações sobre a morte de Marielle Franco.

Outro envolvido no caso, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, o "Suel", também foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele foi priso na segunda-feira (24) pela Polícia Federal.



Suel é um amigo próximo de Ronnie Lessa, ex-policial militar reformado apontado como o autor dos disparos fatais contra o veículo em que Marielle, Anderson e a assessora Fernanda Chaves se encontravam na fatídica noite. Fernanda foi a única sobrevivente do ataque.



De acordo com as investigações, Suel teria executado o 'papel' de vigilante no monitoramento de Marielle antes dos assassinatos e seria também o encarredado de despistar as evidências após o crime. A PF e o Ministério Público agora tentam desvendar quem foi o mandante dos assassinatos.