Marcos do Val presta segundo depoimento em inquérito que investiga trama golpista

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) presta depoimento na tarde desta quarta-feira (19) sobre a trama golpista articulada com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O depoimento começou por volta das 14h.

Do Val é suspeito de articular um plano golpista para comprometer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia seria grampear um encontro entre o parlamentar e Moraes para induzi-lo a falar algo que pudesse anular as eleições de 2022. O esquema foi denunciado pelo próprio Marcos do Val, em uma entrevista concedida à revista Veja em fevereiro de 2023.

Entretanto, o senador mudou a versão dos fatos em várias oportunidades, mas manteve a participação de Bolsonaro e do deputado federal Daniel Silveira no encontro. Ele chegou a prestar um primeiro depoimento à PF, mas os investigadores solicitaram outra oitiva após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar.

A PF ainda quer comparar as declarações de Marcos do Val com as de Jair Bolsonaro, que prestou depoimento na última semana. Bolsonaro chegou a admitir ter recebido, no Palácio da Alvorada, tanto Marcos do Val, quanto Daniel Silveira. Entretanto, segundo ele, se recusou a ter tramado uma tentativa de golpe contra Moraes.