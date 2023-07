Reprodução/Twitter Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , afirmou na última terça-feira (4) que irá realizar uma operação para expulsar mais de 10.000 garimpeiros ilegais da Amazônia venezuelana.

“[A mineração ilegal] tem destruído a Amazônia da América do Sul […] e da Venezuela”, disse Maduro durante cerimônia de promoção de oficiais em Caracas. O líder venezuelano afirmou ainda que as operações militares vão “libertar” a Amazônia e os parques nacionais do país.

A Força Armada Nacional Bolivariana atua com a Operação Autana 2023 em Yapacana, maior parque nacional da Venezuela , com 320 mil hectares. No local, é realizado um “canal humanitário” para evacuar garimpeiros e os familiares.





Quem é Nicolás Maduro?

Maduro nasceu em 23 de novembro de 1962 em Caracas, capital venezuelana. Ele iniciou sua carreira política na década de 1990, integrando o Partido Socialista Unido da Venezuela. Tornou-se uma liderança influente no país ao ser Ministro das Relações Exteriores.

Passou a ser visto como uma figura de total confiança de Hugo Chávez, ex-presidente do país, tanto que se tornou vice-presidente em 2012. No mesmo ano, assumiu interinamente a presidência, porque Chávez enfrentava um câncer e precisou se afastar do governo.

Em 2013, Hugo Chávez morreu e Maduro foi nomeado oficialmente presidente da Venezuela. Foi nas mãos de Nicolás que a economia venezuelana passou por enorme declínio, encolhendo 75% nos últimos 10 anos. Cerca de sete milhões de venezuelanos deixaram o país na última década por conta das dificuldades financeiras.