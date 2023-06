Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Alguns políticos se manifestaram nas redes sociais sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que formou maioria para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com isso, o ex-mandatário ficará inelegível pelos próximos oito anos.

No Twitter , o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, escreveu que os votos dos ministros não se tratam das eleições de 2026, mas do "papel do ex-presidente dos ataques à democracia ao não aceitar o resultado das urnas". O líder da pasta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a decisão foi "mais do que acertada".

"É um primeiro passo na direção da responsabilização pelos crimes em série cometidos por Bolsonaro e pela organização criminosa que ele chefia. Ainda há muito o que ser apurado e punido, mas vamos em frente na nossa missão de unir e reconstruir o Brasil — e melhorar a vida das pessoas", afirmou Padilha.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, escreveu nas redes que hoje é um "grande dia".

"Vidas perdidas, ataques à democracia, mentiras, desvio de função. Que esse seja só o começo da responsabilização de quem, por 4 anos, tripudiou do nosso povo de tantas formas. Nós merecemos um país do respeito. Vamos seguir trabalhando pra não retroceder nunca mais", disse ela.

Já os aliados do ex-presidente, criticaram a decisão. O senador Ciro Nogueira (PP-AL), ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, afirmou que "ninguém pode impedir o futuro" e que "a esperança está mais viva do que nunca".

"Podem ferir o presente. Podem nublar o hoje, mas ninguém pode impedir o futuro. Ninguém pode proibir o amanhã. A esperança está mais viva do que nunca. A esperança de um Brasil mais soberano, de um sonho que hoje sabemos que pode ser realidade. Alguns irão dizer: só nos resta a esperança. Outros dirão: a esperança é tudo. Não precisamos de mais nada", disse.

O deputado-federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também se manifestou. "Vence o sistema", escreveu.



*Em atualização