Reprodução / TV Senado - 27.06.2023 Coronel Jean Lawand Júnior depondo à CPMI do 8 de Janeiro nesta terça-feira (27)

Parlamentares da base e da oposição acusaram o coronel Jean Lawand Júnior de mentir ao dizer que não sugeriu um golpe de Estado em seu depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. A oitiva foi realizada na manhã desta terça-feira (27), no Senado.

Lawand é acusado de ter enviado mensagens com teor golpista à Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao ser questionado, Lawand se defendeu e disse ter sido ‘infeliz’ e que ‘não tinha motivação para qualquer tipo de golpe’.

A fala revoltou a relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que pediu para que o coronel não ‘infantilizasse’ a inteligência dos parlamentares. “Me desculpe, coronel, mas não tem sentido, considerando o conteúdo das suas mensagens”, afirmou.

Já o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) ameaçou determinar a prisão de Lawand após a acusação de mentir na comissão. Júnior disse haver contradições nas declarações do coronel e reafirmou que o teor das mensagens encontradas pela Polícia Federal é ‘golpista’.

“Coronel Jean, quero lembrar aqui ao senhor que o Brasil todo está vendo seu depoimento e que na sua fala à senadora Eliziane, o senhor apresentou quatro possibilidades. Quero que o senhor deixe muito claro qual dessas, de fato, ocorreu. Se faltar com a verdade, pode ser o primeiro a receber voz de prisão nesta CPI. Essa contradição, eu percebi em seu depoimento”, exclamou o deputado.

As declarações de Jean Lawand não incomodaram apenas a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na comissão, mas os opositores do governo petista. O senador Marcos Rogério (PL-RO), um dos bolsonaristas de primeira ordem no Senado, criticou as declarações do coronel e afirmou que as mentiras ‘apequenam’ a história do militar.

“Com relação ao coronel Lawand, eu não sei quem lhe orientou, mas de verdade o senhor não convence ninguém", disse. "O senhor apequena a sua história, atrofia o sucesso da sua carreira e tenta impor uma narrativa que não para de pé ao menor esforço”, disse Rogério.

Mensagens golpistas

Nas mensagens, o coronel propunha a Cid que Bolsonaro agisse para que as Forças Armadas impedissem a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lawand afirmou ser necessário que Bolsonaro determinasse a arquitetação de um plano golpista contra a posse de Lula.

"Cid, pelo amor de Deus, o homem [Bolsonaro] tem que dar a ordem. Se a cúpula do EB [Exército Brasileiro] não está com ele, da divisão para baixo está. Assessore e dê-lhe coragem", diz Jean Lawand Junior.

"Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E, pior, na Papuda, cara", completa.

Lawand ainda envia a Cid um texto encaminhado por outro membro do Exército em que alerta para a necessidade de ação de Jair Bolsonaro.

"De moto [sic] próprio o EB nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do PR [presidente]", diz mensagem encaminhada por Lawand.