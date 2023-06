Divulgação - 17/06/2023 Waguinho, Paulo Marinho e Marcos Pereira

O empresário e suplente de senador Paulo Marinho , esteve presente neste sábado (17) na cerimônia de inauguração da nova sede do Republicanos no Rio de Janeiro. O presidente nacional do partido, o deputado Marcos Pereira, assinou a ficha de filiação de Marinho ao partido neste sábado. O evento contou com a presença do prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

O suplente de senador afirmou que "considera o prefeito Waguinho a maior liderança popular do Rio de Janeiro, e que está disposto a ajudá-lo na missão de crescer o partido nas próximas eleições de 2024 e preparar a candidatura do prefeito Waguinho visando elegê-lo o próximo governador do Estado do Rio de Janeiro".





Paulo Marinho é suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL). Ele foi um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2018, mas rompeu com o ex-mandatário.

Marinho já comandou o PSDB no Rio com apoio do ex-governador de São Paulo, João Doria. Em 2022, ele participou de um ato na cidade de São Paulo, em apoio a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.

