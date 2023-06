redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) PF encontra 'roteiro de golpe' em celular de Mauro Cid

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, enviou fotos de um documento para decretar “Estado de Sítio” no Brasil. As informações estão em um relatório da Polícia Federal divulgado nesta sexta-feira (16).

O documento foi enviado no dia 28 de novembro para um telefone considerado como backup do ex-braço-direito de Bolsonaro. Nele contém justificativas para arquitetar o golpe de Estado e aponta erros cometidos pelo Supremo Tribunal Federal.

“O juiz de direito (seja ele ministro do STF, ou não) nunca pode agir sem a devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto ‘guardiões da Constituição’, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, também estão sujeitos ao ‘Princípio da Moralidade’, inclusive quando promovem o ativismo judicial”, afirma o documento.

“As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos (nestas eleições, o Ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckimin possuem vínculos de longa data, como todos sabem)”, completa, justificando a suspeição.

Para a PF, o documento era uma tentativa de dar constitucionalidade ao processo de golpe de Estado.

Por fim, o texto decreta a operação de Garantia da Lei e da Ordem.

“Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem”.

Reportagem em atualização*