Divulgação/ MRE Sede do Itamaraty

O Diário Oficial da União (DOU) divulgou nesta quarta-feira (14) os três novos embaixadores do Brasil em Israel, no Reino Unido e em Cuba nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As indicações foram sabatinadas e aprovadas pelo Senado no mês de maio.

Veja quem são os nomeados:

Frederico Meyer: Embaixada do Brasil em Israel;

Antônio Patriota: Embaixada do Brasil no Reino Unido;

Christian Vargas: Embaixada do Brasil em Cuba.

Além destes, o governo federal publicou nomeações de outros dois diplomatas para cargos de representação do Brasil no exterior. São eles:



Guilherme de Aguiar Patriota: Delegado Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras Organizações Econômicas;

Leonardo Cleaver de Athayde: Cônsul-Geral do Brasil em Munique, na Alemanha.

