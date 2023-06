Lula Marques/ Agência Brasil Senador Sergio Moro (União Brasil)

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e o deputado André Janones (Avante-MG) protagonizaram uma troca de farpas neste fim de semana nas redes sociais. Moro chamou Janones de “parlamentar folclórico”, enquanto o deputado chamou o senador de “Hello Kitty do Paraná”.

A discussão começou após Sérgio Moro rebater um vídeo publicado pelo advogado Rodrigo Tacla Duran em que mostra o senador sendo vaiado em um aeroporto. O senador afirmou que o vídeo era de 2018 e classificou a postagem como fake news.

André Janones comentou a postagem do parlamentar e afirmou que o vídeo publicado pelo senador foi editado.

“Qualquer pessoa com o mínimo discernimento consegue perceber que o segundo vídeo passou por uma edição grotesca para suprimir a parte em que se ouve 'pode ser esperar que a sua hora vai chegar'. Essa não colou marreco. Próxima…”, afirmou o deputado.

“Janones, não sou um parlamentar folclórico como V.Ex., não mudo de opinião segundo quem está no poder, nem propago fake news. O vídeo da ovação no aeroporto foi anos atrás e está disponível no YouTube. O fato foi amplamente noticiado”, rebateu Moro.

Após a crítica do senador, o deputado mineiro chamou o ex-juiz de “assistente de palco de Jair Bolsonaro” e “Hello Kitty do Paraná”, em referência a personagem infantil.