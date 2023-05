Veja os 7 parlamentares processados pelo Conselho de Ética da Câmara

O colegiado para analisar as condutas dos parlamentares foi instalado no dia 19 de abril, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Quem vai comandar será Leur Lomanto Jr (União Brasil-BA). A medida foi oficializada nesta terça-feira (30), com a relatoria sendo sorteada nas próximas horas. Veja quem são os deputados que serão julgados.