Reprodução/Justiça Federal - 23/05 Eduardo Appio

O juiz da Lava Jato Eduardo Appio, afastado do cargo após supostas ameaças ao desembargador federal Marcelo Malucelli . Ontem (22), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ( TRF-4 ) considerou um telefonema feito ao número de João Eduardo Barreto Malucelli, filho de Marcelo para afastá-lo das funções.

O filho do desembargador é sócio do escritório de advocacia de Sergio Moro. A ligação foi feita no dia 13 de abril deste ano.

Segundo o julgamento que afastou Appio, a voz A tem semelhança com a voz do juiz. Ainda, é citado o nome "Fernando Gonçalves Pinheiro", que não está entre os servidores do TRF-4. As outras vozes não foram identificadas. Veja a transcrição do telefonema:

Voz A : Fernando Gonçalves Pinheiro, o senhor pode pode ligar novamente pra cá, não não há problema nenhum, eu só preciso eh... que o senhor passe eh... o telefone ou passe o contato pro pro doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos, é uma coisa do passado, é um resíduo do passado, que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor.

Voz B : 'Hum' entendi, mas olha me, me desculp...

Voz A : (Incompreensível)

Voz B : Me desculpe, o senhor tá ligando sem ID do chamador, eu 'num' 'num' não faço ideia quem seja.

Voz A : 'Ah' mas o s... o senhor, tudo bem. Mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número. Então nós estamos ligando pra isso.

Voz B : 'Hum' mas assim, eu não eh... essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe, com todo respeito, mas eh... se o Marcelo...

Voz A : Como é que eu teria o seu telefone aqui eh... é uma questão só de imposto de renda. Ah se o senhor quiser eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema ligo (incompreensível)...

Voz B : (Incompreensível)

Voz A : Não há problema nenhum .

Voz B : Então, então acho melhor o senhor fazer isso, né?

Voz A : Então eu faço isso, ligo diretamente pro seu pai e faço isso, eu só não queria incomodar, que aqui consta o seu número, seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas, a ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, liga... nós 'tamo' só utilizando aqui um sistema aqui via Skype pra economizar valores da Justiça Federal. Não não há não há... se não aparece é só por isso. Mas eu ligo pra ele diretamente, não há problema nenhum.

Voz B : É, sim, é que o senhor ligou e falou...

Voz A : (Incompreensível)

Voz B : O senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli, agora o senhor tá falando que aparece aí que eu sou filho. Então assim, fica fica meio ambíguo, né? Até ah...

Voz A : É ah... o contato que eu tenho do do do doutor Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo, aparece o seu telefone, então por isso que eu li... nós estamos ligando...

Voz B : Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor, me me perdoa. E também, assim, eh... eu eu faz muito tempo já que eu não também não não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto a justiça federal por conta eh... de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e 'num' não tenho convênio algum.

Voz A : Não, sim, sim, mas aqui... sim, sim, isso aqui é uma data antiga, eh... o senhor tem vinte e oito anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de dez anos atrás, com certeza, dez, quinze anos atrás. Pelo menos aqui as datas que se refere aqui, dois mil um, dois mil e dois, isso é coisa antiga.

Voz B : Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza?

Voz A : Mas se o senhor prefere eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso.

Voz B : Tá bom, claro. Pode ligar então. Faça o que o que for melhor.

Voz A : Então eu ligarei, digo que eu falei com o senhor, digo que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar pra ele, incomodá-lo no próprio tribunal.

Voz B : Ah, pode pode falar. Incomodá-lo! Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né?

Voz A : Isso.

Voz B : Ah, tá.

Voz A : Pode, pode chamar aqui no setor de saúde que nós estamos aqui.

Voz B : Setor de saúde.

Voz A : (Incompreensível)

Voz B : Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor?

Voz A : Tenho certeza absoluta.

Voz B : Então tá bom.

Voz A : E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada?

Voz B : Ah agora tá, tá certinho. Aprontado?

Voz C : Meu Deus! Li...

Novo juiz da Lava Jato, Appio é conhecido por ser contrário aos métodos de trabalho adotados por Sergio Moro, antigo responsável pela operação. Ele chegou a assumir nesta segunda, em entrevista ao Estúdio i, programa da GloboNews, que foi contrário a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Alguns anos atrás, quando o presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era 'LUL22'. Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual, contra uma prisão que eu reputava ilegal. E depois, de fato, o STF [Supremo Tribunal Federal] considerou a prisão ilegal", explicou.

Eduardo Appio disse que o protesto foi isolado e individual. “Acho que o atual presidente Lula é uma figura histórica muito importante para o país. Erros e acertos [de Lula] vão ser julgados pela Justiça", completou.

