A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos , Maria Luiza Ribeiro Viotti , afirmou nesta sexta-feira (19) que a relação entre os dois países é “muito positiva” e que não há qualquer “ruído na comunicação em relação ao conflito na Ucrânia, isso já se dissipou”. A declaração foi dada no canal pago GloboNews.

No mês passado, Lula visitou os Emirados Árabes e acusou os norte-americanos e a União Europeia de contribuírem para a prorrogação da guerra na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. A Casa Branca e os europeus condenaram os posicionamentos do presidente brasileiro, argumentando que o petista estava reproduzindo o discurso dos russos.

Com a repercussão negativa internacionalmente, Lula se retratou. Ele negou estar ao lado dos russos e disse que a Rússia era a maior responsável pelo conflito, pois invadiu o território ucraniano. Porém, o governante reafirmou que o Brasil seguirá defendendo a paz para que os dois países dialoguem.

A embaixadora enfatizou o posicionamento do petista ao falar que o Brasil condena a invasão na Ucrânia. “Não poderia deixar de ser, porque se trata de uma violação do direito internacional”.

“Nós temos posições que são muito próximas às dos Estados Unidos, mas, às vezes, há nuances de posição, e isso é natural num relacionamento entre dois aliados”, comentou ao explicar que o Palácio do Planalto quer que russos e ucranianos discutam um acordo para encerrar o conflito.

“Há uma coincidência muito grande entre os presidentes Biden e Lula sobre a importância de relançarmos um diálogo estreito, uma cooperação em áreas críticas”, acrescentou.

Viotti foi aprovada pelo Senado

Na quarta (17), a indicação de Maria Luiza Ribeiro Viotti para ser a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos foi votada pelo Senado. Após muita análise, os senadores aprovaram o nome da diplomata.

Viotti já tinha sido aprovada pelo governo norte-americano em janeiro. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefia na embaixada brasileira em Washington, capital dos Estados Unidos.





