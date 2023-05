Reprodução/PMDF - 11.05.2023 Ex-comandante da PMDF, o coronel Fábio Vieira

O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Fábio Augusto Vieira depõe nesta quinta-feira (11) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos , da Câmara Legislativa (CLDF). O militar comandava a corporação durante os ataques golpistas aos Três Poderes da República em 8 de janeiro. O coronel comandava a corporação em 8 de janeiro.

Após a invasão, Vieira foi preso e chegou a ficar, pelo menos, 24 dias encarceirado após suspeita de omissão. No entanto, ele foi solto no dia 3 de fevereiro, após o então interventor da segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, apontar que o ex-comandante não teve responsabilidade pelas falhas nas ações.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o policial “esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas”.

Em seu depoimento, o militar disse que chegou a dizer que havia indicativo de violência entre os manifestantes em 8 de janeiro.

Ainda segundo ele, o Exército impediu a ação da Polícia Militar. “O coronel Fábio já havia requerido anteriormente a dissolução do acampamento e por três vezes chegou a mobilizar efetivo da policia militar para dissolver os manifestantes em frente ao QG; Em todas as oportunidades, o exército discordou da operação e impediu a ação da PMDF”, diz o depoimento.

O ex-comandante ainda disse a PF que chegou a entrar em luta corporal com os golpistas. Ao final dos atos, ele diz que a PMDF se dirigiu ao Quartel-General do Exército para realizar prisões, no entanto, novamente o Exército impediu a ação dos PMS.

