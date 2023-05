BRUNNO DANTAS-TJRJ - 07.11.2022 Ex-deputada federal Flordelis durante julgamento

Presa desde 2021, a ex-deputada Flordelis, condenada na Justiça por ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, voltou a usar o nome de solteira. A pastora havia feito a solicitação em abril.

No mês passado, Flordelis pediu para retornar ao nome de solteira , já que parte do sobrenome que ela usava pertencia ao marido. Agora, conforme decisão da Justiça , foi retirado do "de Souza" do nome da ex-deputada, ficando apenas Flordelis dos Santos.

O Ministério Público não se opôs ao pedido, de acordo com a sentença, e o juiz tomou a decisão considerando que Flordelis "é viúva" e, dessa forma, é "possível a alteração judicial pleiteada", retificando a certidão de casamento.

Além disso, no parecer, o juiz determinou que o Detran/RJ, a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam notificados da decisão, para que providenciem a alteração do nome.

Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ter ordenado a morte do marido, pastor Anderson do Carmo, em 2019, além de outros crimes.

A ex-deputada foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada.

A filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Rayane dos Santos, neta biológica da ex-deputada e Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos de Flordelis, foram inocentados.

