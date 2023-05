Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Ratinho Junior

O começo da segunda gestão do governador Ratinho Junior (PSD) deixou 80,6% dos paranaenses otimistas no Paraná. Uma pesquisa da Radar Inteligência aponta que oito em cada dez cidadãos aprovam o trabalho do chefe do Executivo estadual, enquanto apenas 11% desaprovam. Cerca de 8% não souberam responder ou não opinaram.

O político do PSD é aprovado por 83% do público masculino e 78,3% do público feminino. No recorte etário, a maior aprovação é de 35 a 44 anos (84,6%), seguida por 45 a 59 anos (83,6%). Regionalmente, as melhores aprovações são na região de Irati e União da Vitória (92,4%), Região Metropolitana de Curitiba (86,3%) e Campos Gerais – Ponta Grossa (83,7%).

Na classificação mais detalhada, 64,2% acham o governo ótimo/bom e 25,3% regular. A avaliação negativa ficou com apenas 1,9% da população.

A aprovação cresce nas menores cidades (até 100 mil habitantes), com 65,6% de ótimo/bom, fruto de investimentos recentes para os pequenos municípios. No começo do mês Ratinho Junior apresentou um plano para pavimentar todas as áreas urbanas de cidades com até 7 mil habitantes até 2025. O investimento é de mais de R$ 500 milhões.