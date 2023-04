Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 O ex-presidente Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor à Polícia Federal no inquérito dos atos golpistas na manhã desta quarta-feira (26).

O depoimento do ex-mandatário acontece após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada.

Na decisão, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e deu prazo de 10 dias para que a PF ouvisse o ex-chefe do Executivo federal.

Segundo investigadores, uma publicação de 11 de janeiro feita por Bolsonaro liga ele a ação de extremistas no dia 8 de janeiro.

Na postagem, o ex-presidente compartilhou, sem provas, informações que colocavam em xeque o sistema eleitoral brasileiro.

A mensagem de Bolsonaro foi avaliada na investigação como um sinal de que ele pode ter estimulado a invasão aos prédios dos três poderes da República.

O pedido para o depoimento de Bolsonaro foi feito pela PGR quando o ex-presidente ainda estava nos Estados Unidos. Após perder as eleições, ele embarcou para o país onde ficou por cerca de 3 meses. Com retorno do político do exterior, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a audiência fosse marcada.

