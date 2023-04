Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira (24), o projeto de lei em que é obrigatório incluir, em documentos trabalhistas, identificação étnico-racial . A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A nova autorização foi implementada ao Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010). A PL sancionada pede ainda que a obrigação entre em vigor nos setores público e privado.

Segundo o DOU, a identificação étnico-racial deverá ser apresentada nos seguintes documentos ou registros:

I - formulários de admissão e demissão no emprego;

II - formulários de acidente de trabalho;

III - instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego (Sine), ou de estrutura que venha a suceder-lhe em suas finalidades;

IV - Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ou outro documento criado posteriormente com conteúdo e propósitos a ela assemelhados;

V - documentos, inclusive os disponibilizados em meio eletrônico, destinados à inscrição de segurados e dependentes no Regime Geral de Previdência Social;

VI - questionários de pesquisas levadas a termo pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por órgão ou entidade posteriormente incumbida das atribuições imputadas a essa autarquia.

Ainda, a PL prevê que a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realize, a cada cinco anos, um levantamento para identificar o percentual de ocupação étnico-racial no do setor público, com o propósito de obter subsídios na implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR).

