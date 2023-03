Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 16/02/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Nesta quinta-feira (23), o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve lançar, através da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas), a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para Mulheres na Política sobre Drogas.

O programa, que tem o objetivo de ajudar mulheres usuárias de drogas ou que são afetadas de alguma maneira pelo tráfico, deve destinar até R$ 6 milhões a organizações que ajudam essas pessoas.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, deve assinar a portaria para criar o grupo de trabalho para o tema em conjunto com outros ministérioss como os da Saúde, Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Povos Indígenas, Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento e Assistência Social.

Outras autoridades do governo, além de Dino e Nísia Trindade (Saúde), devem marcar presença no evento.

